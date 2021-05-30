Bodrum’a kabusu yaşatan yangınların kasıtlı çıkartıldığı iddia edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece boyunca farklı noktalardan çıkan yangınlar şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman ekiplerinin müdahale ettiği Akyarlar, Yakaköy, Çilek Caddesi ve Kabasıkz mevkilerinde çıkan yangınlar sitelerde ve yazlıklarda kalanlara korku dolu anlar yaşattı. Akyarlar Mahallesi'nde alevler sitelerin içine kadar girdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile alevler evlere sıçramadan önlendi.

GECE YARISI YANGIN KABUSU İLE UYANDIK

Sabaha kadar süren yangının kabus yaşattığını belirten evli ve iki çocuk babası emekli öğretmen Halil Saygılı (46) “Geceyarısı uyandığımızda birkaç noktadan birde alevlerin yükseldiğini gördük. Rüzgar ile birlikte alevler bahçelerimizin içine kadar girdi, bahçe hortumları, kazma kürek ne varsa müdahale ettik, itfaiyede tam zamanında yetişti, bu yangınlar kendiliğinden çıkmış olamaz” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından verilen bilgiye göre yangının bazı kişi veya kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı, aynı anda çıkan yangınlarla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı belirtildi. Yangınlarda ilk belirlemelere göre 5 hektar makilik bir hektarlık tarım arazisi zarar gördü.