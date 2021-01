Bodrum’da 35 yıl sonra kar sürprizi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 35 yıl sonra yoğun miktarda yağan kar yağışı turistik ilçede inanılmaz manzaralar yarattı.,Bursa'nın kış turizmi merkezi Uludağ'ı aratmayan görüntüler yaşanırken Bodrumlular kar topu oynamak için yüksek kesimlere akın etti bazı köy yolları kar yağışı nedeni ile kapandı. Saatlerce lapa lapa kar yağdı. O anları SÖZCÜ görüntüledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 35 yıl sonra yoğun şekilde yağan kar yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Bodrum'un Mumcular ve Mazı Mahalleri'nin yüksek tepelerine yağan kar yağışı nedeniyle Bodrum'un Ören Mahallesi'ne bağlayan köy yolları yaklaşık 40 cm. ye kadar yükselen kar kalınlığı nedeniyle kapandı, ulaşım güçlükle yapılabildi.

BODRUMLULAR GÜNE BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANDI

Sabah erken saatlerde uyanan Bodrumlular her yerin bembeyaz olduğunu görünce şok geçirdi. Fesleğen mahallesi'ndeki evli ve üç çocuk annesi Nevin Özkan (45) “Sabah kalkıp bahçeye çıktığımızda görüntüye inanamadık her yerde en az yarım metre kar vardı. Her yer bembeyaz olmuştu, hemen bahçeye çıkıp kar topu oynadık kardan adam yaptık” diye konuştu.

KAR YAĞIDINI DUYAN YAYLAYA AKIN ETTİ

Mumcular ve mazı Mahallesi'ndeki Fesleğen yaylasında yoğun kar yağışı olduğunu duyan bodrumlular araçlarla kar bölgesine akın etti. Bol bol kartopu oynayan ve kardan adam yaparak eğlenen Bodrumluların kar manzarası eğlencesini SÖZCÜ muhabiri görüntüledi. Mumcular Mahallesi'nde oturan 45 yaşındaki Mehmet Çankırı “45 yaşındayım en son 10 yaşında iken böyle bir kar yağışına tanık olmuştum. Saatlerce oynamıştık, tam 35 yıl sonra yine aynı şekilde kar yağdı, bende ailemi alarak bu muhteşem manzarayı izlemeye, eğlenmeye geldim” dedi.

Kar keyfi için yağlaya çıkanlardan bazılarının yaptıkları kardan adamları evlerine götürdükleri görüldü.

Bodrum'un ve Milas'ın yüksek kesimlerinde bazı köy yollarının kardan kapanması nedeni ile ulaşımın güçlükle yapılabildiği görüldü.

