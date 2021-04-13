Bodrum’da 4 RES tribünü mühürlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak ile Dereköy mahalleleri arasındaki tepelere yerleştirilen ve Bodrumluların çevre örgütleri ile birlikte otuza yakın eylem gerçekleştirdiği rüzgar enerjisi tribünlerine yargı dur dedi.

EYLEMLERE RAĞMEN TRİBÜNLERİ KURUP ÇALIŞTIRDILAR

Merkezi Ankara'da bulunan rüzgar Elektrik Üretim A.Ş. Çevrecilerin yargıya gitmesine rağmen doğal ve arkeolojik sit alanlarında RES'leri kurarak çalıştırmaya başladı. Bodrumlu çevreciler, STK’lar ve Yalıkavak’ta yaşayanlar duruma tepki göstererek eylem yaptı.

YARGI ‘DUR’ DEDİ

Muğla 2. Bölge İdaresi Mahkemesi 2012 yılında verilmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun lisansı ile faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptaline karar verdi.

4 RES TRİBÜNÜ MÜHÜRLENDİ

Bodrum Belediyesi ise yapı ruhsatı bulunmayan 4 adet rüzgar tribününün mühürlendiğini belirtti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi kapsamında yapı ruhsatı bulunmayan, iki adedi İlçemiz Karakaya Mahallesi tapulama sınırında, iki adedi İlçemiz Geriş Mahallesi tapulama sınırında yer alan toplam dört adet rüzgar türbini, 3194 sayılı İmar Kanunu ve emsal Danıştay Kararlarına göre yapı ruhsatına tabi olması sebebiyle ruhsatsız/kaçak yapı konumundadır. Bu sebeplerle, hukuki süreci tamamlanmış olan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili olarak yapı ruhsatı bulunmayan dört adet rüzgar türbini Belediyemiz ekiplerince 12/04/2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre mühürlenmiştir”

“VERİLEN KARAR RES'LER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR KARAR”

Bodrum Yarım Adası Çevre Koruma Platformu üyesi hukukçu Mehmet Çilsal ise, Bodrum başta olmak üzere tüm Ege bölgesinin deniz gören ve yüksek rakımlı yerlerinin RES projeleri ile talan edildiğini belirterek bu projelerin arazilerinin 1.derece sit alanlarına yapıldığı söyledi. Çilsal, “Yıllarca söyledik 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanlarına RES olmaz diye, dinlemediler. Hukuksal mücadele başlattık ve mahkeme davamızı haklı buldu. Verilen karar RES'ler için örnek teşkil edecek bir karar olmuştur. Diğer bir dikkat çeken ayrıntı ise bu dağlar eko-sistem için önemli bir yerdir. RES’lerle birlikte canlı yaşamı tehdit altındadır. Yine bitki örtüsü tahrip olmuş durumda. Doğayı ve insan yaşamını kimse dikkate almıyor” dedi.