Bodrum’da 6 köpeği zehirli balık ile öldürdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi ile İçmeler Mahallesi’nde yollara bırakılan zehirli balıklardan yiyen 4’ü sahipli 6 köpek öldü. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Bu sabah saatlerinde evinde beslediği iki köpeği ile yürüyüşe çıkan finans uzmanı 39 yaşındaki Evrim Öztemir yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı.

Öztemir “Atatürk Caddesi'nde köpeklerimi gezdiriyordum, ikisi de tasmalı, çöp konteynerinin yanında geçerken Browni isimli köpeğim yerden bir şey aldı, hemen müdahale edip ağzına aldığı balık parçasının bir bölümün çıkardım, onunla uğraşırken diğer köpeğim yerden yine küçük bir parça aldı. Her ikisi de fenalaştı kusmaya başladı. Hemen veterinere götürdük.

2 yaşındaki Brownie isimli köpeğim öldü, Bal isimli 5 yaşındaki köpeğimin de damar yolunu açarak serum ve ilaç verdik, ölümden son anda kurtardık ama hala durumu iyi değil. Birileri balıklarla birlikte çok kuvvetli bir zehri karıştırıp sağa sola atmışlar öğrendiğimize göre bu şekilde bugün altı köpek ölmüş, bu bir vahşet, çocuklarımdan biri öldü, diğerinin durumu ağır.

Bu insanlık olamaz, bölgedeki kameraların incelenerek suçluların bulunmasını istiyoruz. Katillerin gözü dönmüş. Polis ve Cumhuriyet Savcılığı’na olay ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız” diye konuştu.

YASA ACİL OLARAK ÇIKMALI

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise, “Zehirlenmeler uzun yıllardan beri çeşitli mahallelerde var. Ancak önlem almakta çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yine köpeklerimiz zehirlendi.

Bekleyen yasanın acil olarak çıkması gerek. Kızarmış balıklarla zehri karıştırıp üstelik çoğu sahipli hayvanları öldürenlere en ağır cezalar verilmeli. Ancak şu andaki yasalara göre ancak kabahatler kanuna göre işlem yapılabiliyor, oda hayvan sahibi şikayetçi olursa, yapan yakalanırsa 300TL. ile serbest kalıyor. Yasa çıkartılıp suç kapsamına alınırsa o zaman kolluk güçleri ile birlikte caydırıcılık oranı da artacak” ifadelerini kullandı.