Bodrum’da düşündüren manzara

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların olduğu bugün öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Gümbet Mahallesi ve Kıbrıs Şehitler Caddesi üzerinde yaşanan araç kuyruğu görenleri şok etti.

200 METREYİ 30 DAKİKADA AŞABİLDİLER

Öğle saatlerinde Gümbet ve Konacık mahalleleri arasındaki ana caddede yaklaşık 2 km’lik araç kuyruğu meydana geldi. Şehir merkezinde 200 metreyi yaklaşık 30 dakikada güçlükle aşabilenler duruma büyük tepki gösterdi.

VİRÜSÜ BÖYLE YENEMEYİZ

Yaşanan trafik yoğunluğu nedeni ile polis ve bekçiler görev belgesi kontrolü yaparken bazı caddelerde aşırı hız nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Bodrum'dan Milas'a giden evli ve iki çocuk babası inşaat mühendisi Ali Kaldıran “Bugün acayip bir şey oldu, herkes araçları ile sokağa çıkmış. Turgutreis'ten geliyorum, otuz dakikada şehir içerisinden çıkamadım, nasıl bir araç kalabalığı bu anlamadım., İşi olanda olmayanda sokakta, virüsü böyle yenemeyiz, normalleşmeyi beklemeyenler var” diye konuştu.

Meydana gelen üç ayrı kazada iki kişi hafif yaralandı.