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Bodrum’da eğlence düzenleyen otele kapatma

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 130 kişi ile birlikte eğlence düzenleyen 4 yıldızlı bir otele pandemi kapatması cezası verildi, 130 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 11:35, 23/05/2021
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Dirmil Mevkii'ndeki 4 yıldızlı bir otelde yaklaşık 130 kişinin katıldığı bir öğlence ihbarını alan Muğla Turizm İl Müdürlüğü ile polis ekipleri baskın düzenledi.

Otelin içine giren ekipler havuz başında açık büfe ve canlı müzikli eğlence yapıldığını, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığını tespit etti. Otelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Güvenli Turizm Sertifikası iptal edilerek, kapatma cezası verildi. Ayrıca 130 kişi hakkında salgın kurallarına uyulmaması gerekçesiyle cezai işlem yapıldı.

bodrum canlı Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Polis
Yayınlanma Tarihi:11:34,