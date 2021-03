Bodrum’da feministlerden davullu, düdüklü gece yürüyüşü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından Feminist İsyan Heryerde adı altında gece yürüyüşü düzenlendi. Bodrum Limanı'ndaki Tepecik Camii önünde dün gece ellerinde davulllar, ziller, tefler, düdüklerle toplanan kadınlar renkli kıyafetleri ile dikkat çekti. Polis yürüyüş boyunca geniş güvenlik önlemi aldı.

BODRUM SOKAKLARINI İNLETTİLER

Saat 19.00'da başlayan ve yaklaşık bir saat süren yürüyüş sırasında kadınlar sık sık “Barikatı Yıkarım Bulaşığa Karışmam”, “Susmuyoruz Korkmuyoruz İtaat Etmiyoruz”, “Erkekler Eve Çocuk Bakmaya”, “Gülistan Doku Nerede” “Feminist İsyan” sloganları attı. Ellerinde dövizlerle erkeklerin kadına yönelik şiddetine tepki gösteren kadınlardan bazılarının LGBT bayrakları ve renklerini taşıyan giysilerle eyleme katıldıkları görüldü. Kadınların attıkları sloganları sık sık davullar ve düdüklerle destekledi. Kadınların Feminist İsyan Heryerde ve Belediye Sığınağı AÇ, yazılı pankartlar açtığı yürüyüşte eylemciler “Çıplak Arama Var tanığız”, “Nadira Kadirova'ya Ne oldu?”, “Feminist Devrim”, “4. Cemre Feminizme Düştü”, “Çorabın Teki Bıraktığın Yerderir”, “Kadınlar İçin Adalet” yazılı dövizler dikkat çekti. Kadın eylemcilere erkeklerde yürüyüşe katılarak destek verdi.

ERKEKLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADINLAR ANILDI

Bodrum Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüş sırasında Bodrumluların kadınlara kornalarla destek verdiği görüldü. Belediye Meydanı'nda sazlı sözlü şarkılar söyleyip dans eden kadınlar eylemin sonunda erkek şiddetine maruz kalarak öldürülen kadınların isimlerini okuyup her kadının isminin ardından topluca “Burada” diyerek eylemi sonlandırdı.

FEMİNİST İSYAN HERYERDE

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan yaptığı açıklamada; “Bugün alanlara ‘Feminist isyan heryerde’ pankartı ile çıktık. Türkiye’de kadınların ulusal ve uluslararası kazanımlarına yönelik tahammülsüzlük ve bu tahammülsüzlüğün geldiği politik düzlem, 8 Mart’ın feminist isyan her yerde sözleri ile alanlara taşınmasını zorunlu kıldı. Her gün erkekler tarafından sistematik şiddete maruz kalmamızın, her gün öldürülmemizin, yoksullaşmamızın, işsizlikle karşı karşıya kalmamızın, eğitimsiz bir hayata mahkum edilmemizin nedeni pandemi yada covid-19 değil, iktidar ve onun uygulamaya koyduğu politikalardır. Bu nedenle artık kadınların itirazı ve itirazın geldiği isyan bugün artık hayatın her bir karesinde yer almaktadır. Evde, işte, kampüste, medyada, sokaklarda, kürsüde, mecliste her yerde feminist isyandayız” diye konuştu.