Bodrum’da fırtına ağaçları devirdi, tekneleri batırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 48 saattir süren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi aşan fırtına nedeni ile asırlık ağaçlar devrildi, onlarca ağacın devrilen gövdeleri ve kopan dalları bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Bazı yollar tamamen trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlara gece boyunca müdahale etti. Yalıkavak Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi Ayşen İnce “İki günden beri fırtına kabusu yaşıyoruz. Ağaçlar devriliyor, çatılar uçuyor, sokağa çıkmaya korkar hale geldik, uzun zamandır Bodrum’da böyle fırtına görmedik” diye konuştu.

ELEKTRİK VE İLETİŞİM HATLARINDA SIKINTILAR YAŞANDI

Ekiplerin yaptıkları müdahaleler ile ilçede kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı. Gece geç saatlerde Yalıkavak Mahallesi'nde ana yol üzerine devrilen limon servi ağacı ile Bahçelievler Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde yola devrilen ağaç yapılan müdahalelerle kaldırıldı. Bazı telefon direkleri ikiye bölünerek kırıldı. Enerji ve iletişim nakil hatlarında sıklıkla arızalar meydana geldi.

Gündoğün, Türkbükü, Yalıkavak ve Turgutreis sahillerinde bazı iskeleler parçalandı, küçük balıkçı tekneleri battı. İlçede fırtınanın etkisini 24 saat daha sürdürdükten sonra yavaş yavaş etkisini kaybedeceği açıklandı. Bodrum’da belediye park ve bahçeler ekipleri ile itfaiye ekipleri alarma geçirildi. Zabıta ve liman başkanlığı sık sık uyarılarda bulunuyor.