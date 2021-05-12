Bodrum’da kafeye ateş açıldı, iki kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümbet Mahallesi'ndeki Yarbay Sabri Ergüden Sokak'ta bulunan bir kafeye, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu işletme önünde çalışan ve sezon hazırlığı yapan M.K. ile Z. Y.’nin el ve ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans yönlendirildi. Yaralı M.K. ile Z.Y. ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayın ardından kayıplara karışan otomobil ve içerisindekilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Polis, Bodrum giriş ve çıkışlardaki yolları kapatarak arama çalışmalarına başladı. Olayın alacak verecek davasından kaynaklandığı iddia edildi.

Silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı. Polis saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.