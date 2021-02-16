Bodrum’da soğuk hava ve fırtına hayatı felç etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden güneşli ve sıcak hava yerini birden 10 derece azalarak soğuk ve fırtınalı havaya bıraktı.

Bodrum'un Yalıkavak, Turgutreis, Gündoğan ve Gölköy sahillerinde yüzlerce ev ve işyeri dev dalgalar nedeniyle sular altında kalırken ilçenin önemli bölümünde elektrik ve iletişim hatlarında arızalar meydana geldi.

KURU YÜK GEMİLERİ BODRUM KOYLARINA SIĞINMAK ZORUNDA KALDI

Güllük limanından İsrail'e yük götüren kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığınarak demirlemek zorunda kaldı. Açık denizde dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaştığı Bodrum'da balıkçıları ve denizcilere liman dışına çıkılmaması konusunda uyarılar yapıldı. Şiddetli fırtınanın etkisini iki gün daha sürdüreceği belirtildi.

YÜKSEK OKULUN DIŞ CEPHESİ PARÇALANDI

Saatdeki hızı zaman zaman 70 km.’yi aşan fırtına nedeni ile Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nun dış çephesi parçalanarak caddelere savruldu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Emniyet güçleri dış cepheden kopan malzemeler nedeniyle emniyet şeridi çekerek önlem almaya çalıştı.

HIZI 100 KM. YE ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Ege ve Muğla çevreleri için yaptığı uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat), Muğla çevrelerinde zaman zaman tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.