Bodrum’da sokak kedisini kurşunladılar

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan emlak danışmanı 49 yaşındaki Şule Teker'in yol kenarında sürünen ve can çekişen kediyi görünce, özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

Klinikte çekilen röntgende kedinin silahla vurulduğu ve omurgasında kurşun olduğu tespit edildi.

HAYVANSEVERLERDEN SERT TEPKİ

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Vahit Çevik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kedinin İstanbul’da tedavi edilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Çevik, “Kurşun omurilikte saplı kalmış ve kedimiz felç durumunda. Ameliyat için İstanbul’a gidecek. Onu acil Bodrum’dan İstanbul’a götürebilecek bir insan arıyoruz” dedi.

“BUNU YAPAN CANİNİN BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Torba Mahallesi'nde her gün yaklaşık 40 kediyi besleyen hayvansever Şule Teker ise yaptığı açıklamada “Şu anda kedimizi İstanbul’a operasyon için göndermenin yollarını arıyoruz. Kurşun kedinin omuriliğe saplanmış, çıkarılması için İstanbul'a gönderilecek. Arka ayakları tutmuyor. İnşallah sinir zedelenmemiştir ve tedavisinin ardından yürümeye başlar. Kurşunun çıkarılmasının ardından balistik inceleme için girişimleri yapacağız. Bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz.” dedi.