Bodrum’da yangın kabusu sürüyor, köyler boşaltılıyor, can pazarı yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi ile Milas’ın Beyciler Köyü’de başlayan yangın durdurulamıyor. Alevler Mazı köyü sahilindeki turistik tesislere kadar indi, pansiyon ve otelde kalanlar panik ve korku içinde botlara binerek canlarını son anda kurtardılar. Yangın sırasında 8 kişi yaralandı.

YAŞAR ANTER

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Bodrum Umurca Mahallesi'nde dün başlayan, Kumbahçe ile İçmeler mahallelerini tehdit eden ve gece yarısı kontrol altına alınan yangın bugün saat 15.00 sıralarında yeniden başladı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi ile orman ekipleri müdahale etti. Yangın tersanelere 50 metre kala güçlükle önlenebildi. Kontrol altına alınamayan yangında ilk belirlemelere göre 55 hektarlık alan kül oldu.

MAZI KÖYÜ SAHİLİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Alevlerin Gökova'nın cennet tatil köyü Mazı sahiline aniden ulaşması ile büyük panik yaşandı. Otel ve pansiyonlarda kalan tatilciler eşyalarını alarak Mazı plajına koşarken, alevler de peşlerinden geldi. Tatilciler yatlardan gönderilen zodiak botlara bindirilerek son anda kurtarıldı. İki vatandaşın ayağının kırıldığı, yagına müdahale etmeye çalışan 6 vatandaşın ise yaralandığı öğrenildi.

GÖKBEL VE ÇÖKERTME KÖYLERİ BOŞALTILIYOR

Alevlerin Gökova'ya yönelmesi ile birlikte Aşağı Mazı, Yukarı Mazı, Beyciler, Armutçuk ve Çocukmezarı'ndan sonra Gökbel ve Milas'a bağlı Çökertme köylerinin de boşaltıldığı, köylerin önemli bölümünde karayolunda alevlerin yoğunlaşması nedeniyle yaşayanların deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

ACİL YARDIM BEKLİYORUZ

Çökertme sahilindeki restoran işletmecisi Mahir Vurmaz “Durum, felaketin ötesinde bir durum. Alevler Mazı ve Gökbel'i aştı, Çökertme'ye geliyor, mücadele ediyoruz. Ne kadar tanker, dalgıç, pompa varsa göndersinler, 60 yaşındayım böyle bir afet görmedim. Yangının boyutu hesaplanamayacak derecede büyük. Devletimizden acil çok hızlı yardım ve destek bekliyoruz. Ekipler ne yapacaklarını şaşırdılar, hangi bir tarafa koşacaklar” diye konuştu.