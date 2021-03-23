Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan 3 kişiye tahliye

Kadıköy'de 2 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek için yapılan eylemlerde polis aracına zarar verdikleri ve polise direndikleri gerekçesiyle tutuklanan N.E., A.K ve H.K.H. hakkında tahliye kararı verildi.

7 KİŞİ HAKKINDA HAPİS İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eyleme katılan 7 kişi hakkında “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama”, “kamu malına zarar verme”, “görevi yaptırmamak için direnme” gibi suçlamalardan 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Öte yandan şüphelilerden M.C.D. de geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında 1 kişi halen tutuklu.