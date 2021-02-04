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Boğaziçi eylemlerine katılan 10 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için Kadıköy'de yapılan eylemde gözaltına alınan 23 kişiden 10’u savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 18:02, 04/02/2021
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Boğaziçi eylemlerine katılan 10 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için 2 Şubat’ta Kadıköy’de yapılan eylemde gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 13 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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