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Son Dakika… Boğaziçi eylemlerine katılan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etmek için Kadıköy'de yapılan eyleme katılan ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 2’si tutuklanırken, 21’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 03:16, 05/02/2021
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Son Dakika… Boğaziçi eylemlerine katılan 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek için 2 Şubat'ta Kadıköy’de yapılan eylemde 23 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler savcılığa sevk edilmişti.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama” suçundan tutuklama talebiyle, 13 şüpheli de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden A.A. ve Ş.D.'nin “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklanmalarına karar verildi. Hakimlik 21 şüpheli hakkında ise ev hapsi, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde değişen adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

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Yayınlanma Tarihi:02:49,