Boğaziçi eylemleriyle ilgili 8 kişiye ‘sosyal medya’ gözaltısı

Prof.Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrasında başlayan eylemler devam ederken, polis ekipleri sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de çalışma başlattı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nce başlatılan çalışmanın “gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yasaklanmasına rağmen sosyal medyada gerçekleştirilen çağrı ve hastag paylaşımları“ ile ilgili olduğu belirtildi.

“Halkı provoke edici” olduğu öne sürülen paylaşımların da incelendiği belirtilirken, İstanbul'da sosyal medyadan atılan mesajlarla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

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