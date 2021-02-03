Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi eylemleriyle ilgili 8 kişiye ‘sosyal medya’ gözaltısı

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması sonrasında gerçekleşen eylemlerle ilgili sosyal medyadan “toplanma” çağrısı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 17:43, 03/02/2021
Haberler Gündem
Boğaziçi eylemleriyle ilgili 8 kişiye ‘sosyal medya’ gözaltısı

Prof.Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrasında başlayan eylemler devam ederken, polis ekipleri sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de çalışma başlattı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği'nce başlatılan çalışmanın “gösteri ve yürüyüş eylemlerinin yasaklanmasına rağmen sosyal medyada gerçekleştirilen çağrı ve hastag paylaşımları“ ile ilgili olduğu belirtildi.

“Halkı provoke edici” olduğu öne sürülen paylaşımların da incelendiği belirtilirken, İstanbul'da sosyal medyadan atılan mesajlarla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanların Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirBoğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi adliyedeBoğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi adliyedeİlginizi ÇekebilirSon dakika... Boğaziçi ablukası! Polis kampüse girdi, öğrencileri dağıttı! Gözaltılar var...Son dakika... Boğaziçi ablukası! Polis kampüse girdi, öğrencileri dağıttı! Gözaltılar var...İlginizi ÇekebilirBahçeli'den Boğaziçi mesajı...Bahçeli'den Boğaziçi mesajı...

 