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Boğaziçi mezunları üniversiteye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protestosu devam ederken kampüsüne girmesi yasaklanan Boğaziçi mezunları, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Aşiyan’da bir araya geldi. 'Boğaziçi Dayanışması', "Mezunlar içeri polis dışarı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:42, 15/01/2021
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Boğaziçi mezunları üniversiteye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar devam ediyor. Öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak isteyen Boğaziçi mezunları kampüse girmek isterken polis engeliyle karşılaştı. Kampüs içine girmeleri yasaklanan Boğaziçi mezunları, Aşiyan sahilinde açıklama yaptı.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin de katılarak destek verdiği açıklamada, “Bu yasağın kaldırılması için tüm diğer bileşenleri de dayanışmaya çağırıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak üniversitemize sahip çıkarken, üniversiteleri gerçek ve iyi birer üniversite yapan ilke ve değerleri yaşatmak için mücadele eden tüm üniversite bileşenleri ve toplum kesimlerinin yanındayız. Herkesi özgür ve demokratik bir toplum ve üniversite için mücadeleye katılmaya davet ediyoruz. Buradayız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

“MEZUNLAR İÇERİ POLİS DIŞARI”

O anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan ‘Boğaziçi Dayanışması', “Okula alınmayan mezunlar Aşiyan sahilde basın açıklaması yaptı. Mezunlar içeri polis dışarı!” notunu düştü.

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