Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi öğrencilerinden rektöre Uğur Dündar göndermesi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Güncellenme: 10:28, 09/01/2021
Haberler Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya öğrenciler tepki göstermeyi sürdürüyor.

Bir öğrenci konuyla ilgili eğlenceli bir video hazırlayarak Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar’ın sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir videosuna göndermede bulundu.

2001 yılında araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'ın yolsuzluktan yargılanan iş insanı Halil Bezmen’in ABD’deki evinin kapısını çalıp “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” dediği anlara gönderme yapılan videoda şu ifadeler yer aldı:

“Melih Bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Yurt dışından getirdiğiniz makalelerle bize bir miktar bilim ikram etmek istersiniz belki. Melih Bey kapıyı açar mısınız lütfen?”

İlginizi Çekebilirİşte o görüntülerin hikayesi... Uğur Dündar anlattı...İşte o görüntülerin hikayesi... Uğur Dündar anlattı... İlginizi ÇekebilirTürkiye'nin en güvenilir ismi UĞUR DÜNDARTürkiye'nin en güvenilir ismi UĞUR DÜNDAR
ABD Bilim Boğaziçi Üniversitesi Cumhurbaşkanı öğrenci Recep Tayyip Erdoğan rektör Sözcü Sözcü Gazetesi TAyyip Erdoğan Uğur Dündar
Yayınlanma Tarihi:10:26,