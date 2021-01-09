Boğaziçi öğrencilerinden rektöre Uğur Dündar göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu’ya öğrenciler tepki göstermeyi sürdürüyor.

Bir öğrenci konuyla ilgili eğlenceli bir video hazırlayarak Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar’ın sosyal medyada izlenme rekorları kıran bir videosuna göndermede bulundu.

2001 yılında araştırmacı gazeteci Uğur Dündar'ın yolsuzluktan yargılanan iş insanı Halil Bezmen’in ABD’deki evinin kapısını çalıp “Sayın Bezmenler kapıyı açar mısınız lütfen?” dediği anlara gönderme yapılan videoda şu ifadeler yer aldı:

“Melih Bey açar mısınız efendim kapıyı lütfen? Yurt dışından getirdiğiniz makalelerle bize bir miktar bilim ikram etmek istersiniz belki. Melih Bey kapıyı açar mısınız lütfen?”

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