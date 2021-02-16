Boğaziçi öğretim üyelerinden dondurucu soğukta rektör protestosu

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını karlı ve soğuk havaya rağmen sürdürdü.

Rüzgarlı ve hissedilen sıcaklığın eksi derecelere ulaştığı havada Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü içerisinde rektörlük binası önünde 32. kez toplanan öğretim üyeleri, rektör atamasını protesto etti.

Rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyeleri, sessiz eylemlerinin ardından alkışlı protesto gerçekleştirdi.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Görüntüler Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Can Candan tarafından, “Bir kez daha rektörlük binasına arkamızı döndük ve tekrarladık: Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” ifadeleriyle paylaşıldı.

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