Boğaziçi öğretim üyesi için tencere tavalı eylem

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protesto eylemleri devam ediyor.

Protesto eylemlerinin başından beri öğrencilere destek veren ve atamaya karşı çıkan Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü yarı zamanlı eğitimcisi Feyzi Erçin’in ders vermesinin okul idaresi tarafından onaylanmadığı iddia edildi. Buna karşılık öğrenciler, ‘Feyzi Hoca Yalnız Değildir’ kampanyası başlattı.

FEYZİ ERÇİN: ÜZGÜNÜM

Feyzi Erçin, iddiaları sosyal medya hesabından doğruladı. Erçin, “Ben ne yazacağımı henüz bilemiyorum. Çok soran oldu ve, evet bilgi doğru. Elbet üzgünüm, ilk duygusallığı atınca yazacağım” açıklaması yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının oluşturduğu platformdan yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Feyzi Erçin'in yanındayız. Kayyum düzenine karşı akademik liyakat, özerklik ve demokrasiyi savunan; kayyum düzeninin hak ihlallerine, tehditlerine boyun eğmeyen hocalarımızla yan yana durmaya devam edeceğiz!” denildi.

ÖĞRENCİLERDEN TENCERE TAVALI PROTESTO

Haberler üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu ve birçok öğrencinin ikamet ettiği Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nde tencere tava sesleri yükseldi.

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