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Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter hesabını yönetmekten tutuklandı

Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle İzmir'de gözaltına alınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ tutuklandı. Buldağ, 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ile suçlandı.

Güncellenme: 00:10, 08/02/2021
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Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter hesabını yönetmekten tutuklandı

Fahrettin ÖZTÜRK

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, tutuklu ve gözaltına alınan öğrencilerle ilgili paylaşımlar yaptığı için İzmir’de gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adliyesine sevk edilen Beyza Buldağ, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

‘Boğaziçi Dayanışması’ isimli Twitter hesabını yönettiği ve paylaşımları gerekçesiyle hakkında ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklama talep edilen Buldağ, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

TUTUKLAMA SAYISI 9 OLDU

Boğaziçi protestoları sırasında son olarak Beyza Buldağ’ın da tutuklanmasıyla birlikte, toplam tutuklu sayısı 9 oldu.

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