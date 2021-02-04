Boğaziçi protestolarına katılan öğrenciler hakkında karar

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 51 kişi “kişi hürriyetini yoksun kılma”, “kamu malına zarar verme” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30’u “tutuklama”, 12’si “konutu terk etmeme” ve 9’u da “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza verme zorunluluğundan” oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.