Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi protestolarına katılan öğrenciler hakkında karar

Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında gözaltına alınan 51 öğrenci hakkında karar... Tutuklanması talep edilen 30 öğrenci ile ev hapsi istenen 21 öğrenci adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:31, 04/02/2021
Haberler Gündem
Boğaziçi protestolarına katılan öğrenciler hakkında karar

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 51 kişi “kişi hürriyetini yoksun kılma”, “kamu malına zarar verme” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona eren şüphelilerden 30’u “tutuklama”, 12’si “konutu terk etmeme” ve 9’u da “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 şüpheli “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza verme zorunluluğundan” oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

Boğaziçi Üniversitesi istanbul öğrenci
Yayınlanma Tarihi:08:24,