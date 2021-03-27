Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan öğrencilerinden 4’ü hakkında tutuklama talebi

Boğaziçi üniversitesine rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto gösterilerinde, önceki gün üniversitenin Kuzey Kampüsü önünde gözaltına alınan 24 üniversiteli arkadaşlarına destek olmak için dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önüne gelerek basın açıklaması yapmak isteyen yaklaşık 150 öğrenciye polis müdahale etmiş ve 52 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6'sı ise İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

4 ÖĞRENCİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılığa ifade veren 6 öğrenciden 4'ü, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', ‘Görevli memura mukavemet’ ve ‘Kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklanma talebiyle, diğer 2'si ise yine aynı suçlardan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

BİR ÖĞRENCİNİN CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolünden geçen 6 öğrenciye COVID-19 testi de yapıldı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 öğrenciden birinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.