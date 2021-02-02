Boğaziçi protestolarında serbest bırakılıp tekrar gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi önündeki sergide Kabe fotoğrafının yer almasına ilişkin soruşturmada tutuklanan iki arkadaşları için dün Boğaziçi Üniversitesi’nin Güney kapısı önünde basın açıklaması yapmak için toplanan öğrencilerden 159’u gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 159 öğrenciden 98’inin emniyet ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan 98 kişiden 10’u serbest bırakıldıktan 1-2 saat sonra tekrar gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 10 kişi bugün Çağlayanda bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadeleri alınan 10 kişi hakkında ‘polise mukavemet’ ve ‘2911 sayılı toplantı/gösteri yürüyüşü kanuna muhalefet’ suçlarından konutu terk etmeme adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ