Boğaziçi protestosuna polis müdahalesi! 17 kişi gözaltında

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu grup, ‘Biat etmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız’ pankartı açarak Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını protesto amaçlı eylem düzenlemek istedi.
POLİS ETRAFLARINI SARDI
Belediye işhanı binası önünde düzenlenen eylemde öğrenciler basın açıklaması yapmak isterken etrafları polis tarafından sarıldı.
17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bir kişinin polis amiriyle diyaloğu vatandaş kamerasına yansıdı. Polis amirine anayasa maddesinin hatırlatılmasının ardından ‘gözaltına al’ talimatı verdiği görüldü.
Çıkan arbedede 17 kişinin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.