Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına bir kez daha kilit vuruldu, akademisyenler içeriye alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, kampüslerde oluşan güvenlik ve sağlık risklerini gerekçe göstererek 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar kampüs girişlerinin kısıtlandığını bu sabah bir e-posta yoluyla ilgililere duyurdu.

Bugün kampüse gelen akademisyenler kapılara kilit vurulduğunu gördü. Ofislerine gitmek isteyen akademisyenlere güvenlik görevlileri, rektörlük yazısını gerekçe göstererek kapıları açmadı. Bunun üzerine akademisyenler tutanak tuttu ve kampüs kapısı önünde bekleyerek uygulamayı protesto etti.

AKADEMİSYEN CAN CANDAN: 17 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM

Boğaziçi TV'de açıklamalarda bulunan akademisyen Can Candan, şöyle konuştu:

* Üniversitenin çalışanları olarak ofislerimize girebilmek için bugün buraya geldik. Geldiğimizde kapıların kapalı olduğunu gördük. Güvenlik görevlileri içeri giremeyeceğimizi söyledi. Gerekçe olarak bildirim yapıldığını söylediler.

* Gerekçe olarak güvenlik ve sağlık nedenleri öne sürüldü. Kampüsümüzde güvenlik sorunu olmadığı gibi sağlık sorunu da yoktur. Kısıtlamalar da kalktığı için kampüse giriş çıkışta kısıtlama olmaması gerekir. Üniversite bir kamu üniversitesidir ve herkese aittir.

* Bizim iş yerimize giremememiz, bunun kısıtlanması tamamıyla keyfidir. Aynı zamanda bizim çalışma hakkımızın ihlalidir. Öğrencilerimiz ile aramızda demir parmaklıklar var. Üniversitemizde birlikte olamıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir yetki aşımı, yetkiyi kötüye kullanmaktır.

* Öğrenciler barışçıl bir protesto eylemi gerçekleştirdiler diye kampüsün kapılarını kapamak doğru değil. 17 senedir akademisyen olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Korkunç bir şey bu.

“TARİHİ BİR AN, PARMAKLIKLAR ARKASINDAYIZ”

Akademisyen Ayfer Bartu Candan ise “Tarihi bir an. Parmaklıklar arkasındayız. 20 senedir bu okulda hocayım. 1985'ten beri de okuldayım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ben ofisime gitmek istiyorum ve içeri alınmıyorum. Boğaziçi tarihinde bugüne kadar yaşanmamış bir şey. Tutanak tuttuk ve bekliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER KAMPÜS İÇİNDE ÇADIR KURMUŞTU

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 6. ayında sürdürüyor. Eylemlerin 6. aya ulaşması nedeniyle dün, öğrenciler tarafından kampüs içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Birçok öğrenci çadırlarıyla kampüs çimlerinde kamp kurarak geceyi burada geçirdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kampüs kapılarının kapatılması kararını protesto için üniversite önünde eylem kararı kaldı.

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