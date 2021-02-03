Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan 51 kişiden 30’u sevk edildiği nöbetçi savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:34, 03/02/2021
Haberler Gündem
Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 01.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için “kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkında yürütülen soruşturmada ise elde edilen deliller doğrultusunda 30 şüpheli tutuklama, 12 şüpheli konutu terketmeme şeklindeki adli kontrol, 9 şüpheli ise yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişlerdir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak tüm soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir. (İHA)

İlginizi ÇekebilirBirleşmiş Milletler'den Boğaziçi açıklaması: KınıyoruzBirleşmiş Milletler'den Boğaziçi açıklaması: Kınıyoruzİlginizi ÇekebilirBoğaziçi eylemleriyle ilgili 8 kişiye 'sosyal medya' gözaltısıBoğaziçi eylemleriyle ilgili 8 kişiye 'sosyal medya' gözaltısıİlginizi ÇekebilirMelih Bulu'dan 'istifa' açıklamasıMelih Bulu'dan 'istifa' açıklaması
Birleşmiş Milletler Boğaziçi Üniversitesi istanbul istifa protesto rektör sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:22:33,