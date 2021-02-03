Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 01.02.2021 tarihinde gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için “kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet etmek” suçlarından gözaltına alınan 51 kişi hakkında yürütülen soruşturmada ise elde edilen deliller doğrultusunda 30 şüpheli tutuklama, 12 şüpheli konutu terketmeme şeklindeki adli kontrol, 9 şüpheli ise yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişlerdir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak tüm soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir. (İHA)

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