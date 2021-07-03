Boğaziçi Üniversitesi önünde arbede

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır eylemleri devam ederken, rektörlüğün kampüslerde oluşan güvenlik ve sağlık risklerini gerekçe göstererek 5 Temmuz'a kadar kampüse girişleri kısıtlaması ve kapılara kilit vurulması öğrenci ve akademisyenlerin tepkisini çekti.
Öğrenciler, uygulamayı protesto için Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri önünde toplandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Kampüs girişlerine polis barikatları çekildi.
Kapıları açıp okula girmek isteyen öğrencilere çevik kuvvetlerin müdahalesiyle arbede yaşandı. Bazı öğrenciler engeli aşarak kampüse girince üniversite güvenliği müdahale ederek öğrencileri dışarı çıkardı.