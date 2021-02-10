Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu’dan Cevdet Kılıç açıklaması

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak “Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

“BU TÜR TALİHSİZ AÇIKLAMALAR UZLAŞI KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNÜNDE ENGELDİR”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan AKP’li Melih Bulu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Kılıç’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik kullandığı sözleri kınadığını belirterek “Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir Dekandan Boğaziçi öğrencilerine tehdit: Gece vakti işi bitiririz