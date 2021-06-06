Boğaziçi Üniversitesi’nde bir öğretim üyesine daha ders engeli

Geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi Feyzi Erçin’in ders vermesine engel getirilmişti. 21 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli olan Ecmel Ayral’ın da ders vermesine engel getirildiği öğrenildi. Ecmel Ayral, gelişmeyi sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

– 21 yıldır zevkle, gururla, gönülden hizmet ettiğim Boğaziçi öğrencilerine artık ders veremeyeceğimi öğrendim bu sabah. İçim cız etti. Maddi karşılığı olmayan bu vazifeyi, memlekete ve gençlere bir borç ödeme imkanı olarak gördüm hep. Emeğimi, bilgimi, tecrübemi, dostlarımı onların hizmetine sunmaya gayret ettim.

– Binlerce öğrencim oldu, aralarında hâlâ görüştüklerim, birlikte çalıştıklarım çok; hepsiyle de bir gönül bağımız olduğunu biliyorum. Bu sene tanışmayı beklediğim öğrencilerimle okul bünyesinde karşılaşma imkanımız olmayacak ama buradan da bildiriyorum, aklınıza gelen her şey için bir mesajlık mesafedeyim.

– Bu sebebi meçhul, faili meşhur karar benim için pek hak etmediğim bir madalya inanın. Keşke iyiden, doğrudan, güzelden bu kadar nefret etmeselerdi. Olsun, yine de güzel günler göreceğiz çocuklar, biliyorum, görüşmek dileğiyle.

AKADEMİSYENLER KARARIN POLİTİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Geçen pazar günü de 8 yıllık görevine son verilen Feyzi Erçin, “Rektör yardımcısı Naci İnci ders açmamı istemedi. Rektör yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi standartlarına uygun hocalık yapmadığımı söylemiş. Bu sebeple de ders vermesi uygun görmemiş” açıklaması yapmıştı.

Feyzi Erçin'in rektör ataması protestolarına katıldığını ve tutuklanan öğrencilere destek vermesi nedeniyle politik bir kararla engellendiğini savunan Boğaziçili akademisyenler protesto eylemleri düzenlemişti.