Boğaziçi Üniversitesi’nde dersine son verilen öğretim üyesinin bölümünden protesto

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör Melih Bulu'nun atanmasına karşı gerçekleştirdikleri protesto nöbetinin 107'ncisini düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda 4 akademisyenin ders vermesine yeni yönetim tarafından engel getirilmesi de akademisyenlerin gündemindeydi.

8 yıllık görevine son verilen öğretim üyesi Feyzi Erçin'in bulunduğu Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün akademisyenleri protestoya katılarak ortak basın açıklaması okudu.

“BU KARARIN AKADEMİK DAYANAĞI YOKTUR”

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları akademisyenlerinin ortak açıklaması şu şekilde:

*Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü olarak son zamanlarda üniversitemizde akademik görevlendirmelere dair alınan kararlardan büyük bir rahatsızlık ve endişe duyuyoruz. Bölümümüzün “Kültür Sanat Dersleri” kapsamında, 2013 yılından beri yarı zamanlı olarak FA kodlu film dersleri vermekte olan Feyzi Erçin’in Yaz Okulu’nda FA 481 (Film Music) dersini vermesi Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından onaylanmamıştır. Feyzi Hoca hakkında verilen bu kararın kabul edilebilir bir akademik dayanağı yoktur.

*Kurumumuzu üstün kılan en önemli özelliklerinden biri demokratik, kurullarının kararlarına saygılı ve bölümlerinin akademik alanda özerkliğini benimsemiş olmasıdır. Bu sağlam kurum kültürümüzle çelişen her tür karar ve uygulama karşısında endişelerimiz katlanarak artmaktadır.

“HEPİMİZİN GAYET İYİ BİLDİĞİ BİR GERÇEKTİR”

*Eğitim bilimlerinde uzman hocalarımızın açıkladığı gibi, öğretim performansının ölçülmesinin ne kadar incelikli ve çok yönlü bir konu olduğu ortadadır. Bir hocanın yetkinliğine yönelik kanaatin bir bileşenler ağı olduğunu ve sadece not ortalaması veya öğrenci değerlendirmeleri yoluyla belirlenemeyeceği aslında hepimizin gayet iyi bildiği bir gerçektir.

*Bu bağlamda, üniversitemizin zenginliğinin çok önemli birer unsuru olan yarı zamanlı ve emekli hocalarımızın görevlendirmelerinin son derece öznel ve çelişkili kıstaslar öne sürülerek sınırlandırılmasını kabul etmemiz imkansızdır.

*Üniversitemize zarar veren bu tarz uygulamalara son verilmesini, karar mekanizmalarının – Boğaziçi Üniversitesi geleneklerine uygun şekilde “aşağıdan yukarı” – ilgili bölüm ve fakülte kurullar aracılığı ile işlemesini, ve Feyzi Hoca’nın Yaz Okulu’nda vereceği dersin onaylanmasını talep ediyoruz.

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