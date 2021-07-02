Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör yardımcıları öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı

Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 180'inci gününde de sürdürdü. Protestoların 6. ayında Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt dönme eylemleri öncesinde kuzey kampüsten başlayarak bir yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. O anların görüntülerini Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Can Candan sosyal medyada paylaştı.

“BOĞAZİÇİ'NİN KİMLİĞİNE ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Akademisyenler nöbetin ardından haftanın her son günü olduğu gibi açıklamalarını okudular. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Gayrimeşru rektör atamasına karşı sürdürdüğümüz direnişimizin 6. ayını doldurduk. İlk günden beri kayyum rejimini kabul etmiyor, vazgeçmiyoruz. Atanmış rektör ve yardımcıları kamuoyu nezdinde Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik ve kurumsal kimliğine zarar vermeye devam ediyor.

* Üniversitenin 158 yıllık gelenek ve saygınlığını zedelemeye çalışırken hiç yüzleri kızarmıyor. Aynı şahıslar, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihinde görülmemiş bir şekilde, kampüs içinde öğrencilerin darp edilerek gözaltına alınmasına neden olmaktan, öğrencileri haksız ve hukuksuz disiplin soruşturmalarıyla sindirmeye çalışmaktan da hiç utanç duymuyor.

“İSTİFALARINI BİR KEZ DAHA TALEP EDİYORUZ”

Yollarında, koridorlarında ancak biz yokken dolaşabildikleri kampüsümüzü, asma kilitlerle kapatılan demir parmaklıklarla, yüksek duvarlarla, son teknoloji güvenlik kameralarıyla, özel güvenlik görevlileri ve sivil polislerle bir hapishaneye çevirmekten hicap duymuyor. Bütün bunlara sebep olan atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez'in, Selami Kuran, Muzaffer Eroğlu ve Haluk Özeler'in istifasını bir kez daha talep ediyoruz.”

ÖĞRENCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi’nin rektörü Melih Bulu; rektör yardımcıları Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez’i 2, Prof. Dr. Naci İnci’yi de 3 göreve atamıştı. Bugün kampüse gelen Sönmez ve İnci’ye öğrenciler sert tepki gösterdi. Sloganlar ve yuhalamalar eşliğinde rektörlük binasına yürüyen rektör yardımcılarına çok sayıda güvenlik görevlisinin eşlik ettiği görüldü. Güvenlik görevlileri öğrencilere ‘Görüntü çekmeyin, yasak’ uyarısında bulundu.