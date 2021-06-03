Boğaziçili 12 öğrenci hakim karşısına çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto ettiği sırada bir öğrenci elinde LGBTİ+ bayrağı taşıdığı için okul yönetimi tarafından disipline verilmişti.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öğrenciler, 25 Mart’ta disiplin kuruluna çıkacak olan arkadaşlarına destek olmak için rektörlük önünde toplanmış ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 12 öğrenci gözaltına alınmıştı. Öğrenciler hakkında, ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tüm tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkındaki imza şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ancak yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanık avukatlarının bir sonraki duruşmanın daha büyük bir duruşma salonunda yapılması ve savunmaların alınması taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir öğrencinin, 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana giriş kontrol noktası çatısına çıkarak elindeki LGBTİ flamasını sallaması sonucu Üniversite İdaresi tarafından disiplin soruşturması açıldığı anlatıldı.

İddianamede, 25 Mart'ta Eğitim Fakültesi’nde görülecek disiplin soruşturması konusuyla ilgili Güney kampüs rektörlük önünde toplanan 9 kişinin ellerinde LGBTİ flamalarıyla Kuzey kampüse doğru yürüdüğü ve Güney Kampüs ana kapısından toplu halde çıkarak Nispetiye Caddesi üzerinden, kaldırımı yaya trafiğini engelleyecek şekilde yürüdükleri Kuzey kampüs önü dış kısım kaldırıma geldiğinde, LGBTİ flamalarını açıp toplu bir şekilde yürürken kolluk güçlerince durduruldukları kaydedildi.

Ellerindeki LGBTİ flamalarını kapatmaları, toplu şekilde yürümemeleri, sosyal mesafe kurallarına uymalarının, polis tarafından istenildiğinin ifade edildiği iddianamede, uyarılara uyulmaması üzerine anons uyarıları yapıldığı, grubun dağılmadığı bunun üzerine kolluk güçlerinin müdahale ettiği ve 4 kişinin yakalandığı, 100 kişiyi bulan grubun dağılmamaları üzerine 8 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede 12 kişi hakkında, ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezası isteniyor.

Öğrenciler, duruşma öncesi arkadaşlarına destek olmak için İstanbul Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

“BİZLERİ AYRIŞTIRMAK YERİNE DAHA SIKI KENETLENMEMİZİ SAĞLADILAR”

Boğaziçili öğrenciler adına yapılan açıklamada, “Varoluş haklarımızı savunmaktan bir gün bile geri duymayacağımızı avazımız çıktığınca haykırıyoruz. Boğaziçi direnişinin ilk gününden beri bu mücadeleye omuz veren ve direnişin en çok saldırıya uğrayan kesimlerinden olan lgbti+lar olarak üzerimizdeki baskıların başarısız olduğunu, bizleri ayrıştırmak yerine daha sıkı kenetlenmemizi sağladığını herkese defaatle gösteriyoruz” denildi.