Boğaziçili akademisyenler: Atanmış rektör ve yardımcılarını istifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar yağmurlu ve soğuk havaya rağmen bugün de devam etti. Güney Kampüs'te rektörlük binası önünde bir araya gelen ve öğrencilerin ‘kayyumluk' adını verdiği binaya sırtlarını dönen akademisyenler alkışlarla tepkilerini gösterdi. Akademisyenler burada bir de basın açıklaması okudu.

“BU UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Akademisyenler, rektör protestoları sırasında bugüne kadar 500'ü aşkın kişinin gözaltına alındığını, tutuklananların sayısının 11'e, ev hapsi verilenlerin sayısının 26'ya ve adli kontrol şartıyla tahliye edilenlerin sayısının ise 250'ye ulaştığını belirterek, “Anayasal hakları hiçe sayan bu uygulamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİLİMSEL ÖZERKLİĞİ HİÇE SAYAN BU KARARI KABUL ETMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne iletişim ve hukuk fakültesi kurulması kararına da tepki gösteren akademisyenler, “12 Eylül askeri rejiminden sonra ilk defa Boğaziçi Üniversitesi'ne dayatılan ve Anayasa'nın 130'uncu maddesiyle güvence altına alınmış olan üniversitenin bilimsel özerklik ilkesini hiçe sayan bu kararı kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

“REKTÖRLE ÇALIŞMAYI KABUL EDEN MESLEKTAŞLARIMIZI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

Üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmadan bu kararın verildiğini vurgulayan akademisyenler, “Bu antidemokratik kararın derhal iptalini talep ediyoruz. Bu hafta başında üniversitemizden iki meslektaşımızın rektör yardımcısı olarak göreve başladığını öğrendik. Rektör atamasından ancak haftalar sonra yapılabilen bu görevlendirmeler okul kamuoyunun bilgisi dışında ve atanan meslektaşlarımızın bireysel inisiyatifleriyle gerçekleşmiştir. Kolektif irademizi hiçe sayarak gayrimeşru rektörle çalışmayı kabul eden meslektaşlarımız, özerk ve demokratik üniversite idealimizi açıkça ihlal etmektedir. Meslektaşlarımızı istifaya davet ediyoruz” dedi.

“PROF. DR. BUĞRA MESNETSİZ İTHAMLARA MARUZ KALDI”

Erdoğan'ın “Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” dediği Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya da destek veren öğretim üyeleri, “Emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Ayşe Buğra mesnetsiz ve çirkin ithamlara maruz kaldı. Başından beri mücadelemizi beraber yürüttüğümüz, her biri alanında saygıdeğer bilim insanları olan hocalarımız yalnız değildir. Bu nefret söylemlerinin derhal sona ermesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Akademisyenlerin açıklaması şu sözlerle devam etti:

* Bu hafta yurt içi ve yurt dışından pek çok üniversite ve lisenin hoca, öğrenci ve mezunlarından çeşitli derneklerden, meslek odalarından, yazar ve sanatçılardan 40 gündür sürdürdüğümüz mücadeleye destek ve dayanışma açıklamaları geldi. Bu açıklamalar bize güç veriyor. Kampüsümüzün içi ve etrafındaki polis ablukasının hemen kalkmasını bir kez daha talep ediyoruz, atanmış rektör ve yardımcılarını istifaya davet ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

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