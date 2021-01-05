Boğaziçili akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP’nin rektör atamasına karşı dün “Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz” eylemi düzenlemişti. Bu sabah saatlerinde ise 17 öğrenci ev baskınıyla gözaltına alındı.

AKADEMİSYENLER REKTÖRLÜĞE SIRTINI DÖNDÜ

Rektör atamasına üniversitedeki akademisyenler de tepki gösterdi. Üniversitedeki akademisyenler ise bugün saat 12.00’de üniversite kampüsünde devir-teslim törenine cübbeleriyle katılıp, arkalarını dönerek töreni protesto etti.

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