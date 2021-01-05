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Boğaziçili akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Üniversitedeki akademisyenler bugün üniversite kampüsünde yapılan devir teslim törenini Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:58, 05/01/2021
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Boğaziçili akademisyenler rektörlüğe sırtını döndü

2015 yılında AKP’den milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP’nin rektör atamasına karşı dün “Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz” eylemi düzenlemişti. Bu sabah saatlerinde ise 17 öğrenci ev baskınıyla gözaltına alındı.

AKADEMİSYENLER REKTÖRLÜĞE SIRTINI DÖNDÜ

Rektör atamasına üniversitedeki akademisyenler de tepki gösterdi. Üniversitedeki akademisyenler ise bugün saat 12.00’de üniversite kampüsünde devir-teslim törenine cübbeleriyle katılıp, arkalarını dönerek töreni protesto etti.

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Yayınlanma Tarihi:12:57,