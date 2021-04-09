Boğaziçili akademisyenler ve mezunlar: Atanmışların istifasını talep ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Boğaziçili öğretim üyeleri, rektör atamasını protesto amaçlı başlattıkları nöbetin 70'incisini gerçekleştirdi. Güney Kampüs'teki rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını dönen öğretim üyeleri, alkışlayarak tepkilerini gösterdi.

Akademisyenler her hafta olduğu gibi bu cuma da basın açıklaması gerçekleştirdi. Akademisyenlerin ardından Boğaziçi Üniversitesi mezunları da öğrenci ve akademisyenlere destek açıklaması yaptı.

“BU KARAR, KOORDİNATÖRLÜĞÜ FİİLEN İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ”

Akademisyenlerin yaptıkları açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 2016 yılından beri üniversitemizde, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nun (CTÖK) girişimiyle kurulan bir koordinasyon ofisi bulunmaktadır.

* Bu ofisin tek çalışanı olan koordinatörümüzün, Kısa Çalışma Ödeneği bahane edilerek ücretsiz izne çıkarıldığını öğrendik. Bundan sonra başvuruların CTÖK Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilen yine bir rektör yardımcısına, Fazıl Önder Sönmez'e yöneltileceği ilan edildi.

* Bu karar, koordinatörlüğü fiilen işlevsiz hale getirmiştir. Oysaki görüşme ve başvuruları hem uzmanlık çerçevesinde hem de çıkar çatışması olmaksızın gizlilik ilkesine bağlı olarak değerlendirecek tam zamanlı bir koordinatörün varlığı elzemdir.

“CTÖK KOORDİNATÖRÜ DERHAL GÖREVİNİN BAŞINA GETİRİLMELİDİR”

* CTÖK komisyon yönergesinde, başkanın seçimle belirleneceği açıkça yazmasına rağmen göreve atamayla getirilen Fazıl Önder Sönmez'inse söz konusu deneyim ve vasıflara sahip olmadığı açıktır.

* Bu durum, üniversite mensuplarının maruz kalabileceği cinsel taciz vakalarının bilinmez kılınmasına, mağdurların gerekli kurumsal desteği alamamasına yol açacaktır. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararıyla uyumlu olan bu kararı kabul edilmez buluyoruz. CTÖK koordinatörü derhal görevinin başına getirilmelidir.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

* Direnişimizin 100'üncü günü yaklaşırken tüm grileştirme çabalarına karşı özgür ve çoğulcu kampüs hayatımızı tüm renkleriyle sahiplenmeye devam ediyoruz.

* Atanmış Melih Bulu, Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesine atanmış Selami Kuran'ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.

“SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Boğaziçi Üniversitesi mezunları ise yaptıkları açıklamada taleplerini şöyle sıraladı:

* Rektörlerin tüm üniversitelerde çoğulcu, katılımcı müzakere süreçleriyle belirlenmesi, bu bağlamda Melih Bulu'nun istifası.

* Akademik kadroların ve üniversite yöneticilerinin kurumsal özerklik ve kurum içi demokrasi temelinde belirlenmesi.

* Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik kurullarının ve senatosunun iradesini yok sayarak gece yarısı kararnamesiyle açılan iki fakülte kararının iptali.

* Akademisyenlerin ve öğrencilerin hedef gösterilmesinin ve tutuklanmasının, polis şiddetinin, kampüs içindeki polis varlığının ve çevresindeki ablukasının son bulması.

* Akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleriyle birlikte sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.