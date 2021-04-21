Boğaziçili akademisyenler ve öğrencilerin protestosu 108. gününde

Melih Bulu'nun üniversiteye rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını sürdüren Boğaziçili akademisyenler, bugün 78'inci nöbetindeydi. Ellerinde, “Öğrencime Dokunma” yazılı dövizler tutan akademisyenler rektörlük binasına sırtını döndü, alkışlarla tepkisini gösterdi.

Kampüs içinde birtakım etkinlikler düzenleyen öğrenciler ise rektörlük binasının girişine, üzerine “kayyumluk” yazdıkları kağıdı yapıştırdı. Bazı öğrenciler ise merdivenlerin önünde kampüs binasına astıkları perdeye yansıtılan görüntüyle “Boğaziçi'nde Hayal Gücü” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

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