Boğaziçili akademisyenler: Yeni döneme de abluka altında başladık

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Boğaziçili öğretim üyeleri, rektör atamasını protesto amaçlı başlattıkları nöbetin 55’incisini gerçekleştirdi. Güney Kampüs'teki rektörlük binası önünde bir araya gelerek binaya sırtlarını dönen öğretim üyeleri, alkışlayarak tepkilerini gösterdi.

“TUTUKLAMA VE SORUŞTURMA GİBİ BASKICI UYGULAMALARA SON VERİLSİN”

29 Ocak'tan beri tutuklu olan ve ev hapsinde tutulan öğrencilerin tahliye edildiğini, kampüslerine ve derslerine geri döndüklerini belirten akademisyenler, “Barışçıl protesto ve eleştiri haklarını kullandıkları için yargılanan yedi öğrencimize yönelik, demokratik hukuk devletinde hiçbir yeri olmayan bu yargılamanın derhal sona erdirilmesini bekliyoruz. Boğaziçi protestolarına katılan tüm öğrencilerin maruz bırakıldığı tutuklama ve soruşturma gibi baskıcı uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

“REKTÖR ATANMASINDAN BERİ DEVAM EDEN KUŞATMA DERHAL KALDIRILMALIDIR”

Akademisyenler, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

* 2020-2021 Bahar dönemine özerk ve demokratik üniversite değerleriyle asla bağdaşmayacak bir biçimde, polis ablukası altında başladık.

* Hisarüstü Mahallesi'ni çevreleyen polis barikatları kaldırılmış olsa da kampüs içi ve çevresindeki yoğun polis varlığı devam ediyor. Polis, sivil polis ve özel güvenlik güçleri aracılığıyla hala öğrencilerimizin hakları ihlal ediliyor.

* Üniversiteler; baskıcı iktidarların güvenlikçi politikalarla sindirebileceği yerler değil, bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin teminatı olan kamusal alanlardır. Üniversitemizde gayrimeşru rektör atamasından beri devam eden kuşatma derhal kaldırılmalıdır.

“KABUL ETMİYORUZ, VAZGEÇMİYORUZ”

Protestolarının 11’inci haftasında yaptıkları etkinlikleri de sıralayan akademisyenler, taleplerini bir kez daha şu şekilde dile getirdi:

* Tüm saldırılara rağmen Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencileri olarak birlikte düşünüyor, tartışıyor ve üretiyoruz; üniversitemizin barışçıl, kapsayıcı ve eşitlikçi dilini korumaya devam ediyoruz.

* Mücadelemizin ilk gününden beri savunduğumuz demokratik ve özerk üniversite ideali, katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir toplumun da teminatıdır.

* Atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci, Fazıl Önder Sönmez ve bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi'nin atanmış Dekanı Selami Kuran'ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.