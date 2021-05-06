Boğaziçili akademisyenlerden çevrim içi rektör protestosu

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarına tam kapanma döneminde çevrim içi olarak devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki rektörlük binasına daha önce 87 kez sırtlarını dönerek protesto nöbeti düzenleyen akademisyenler, son eylemlerini sanal ortamda gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle bir araya gelip rektörlük binasına ‘sırt dönen’ öğretim üyeleri, ardından madde madde ‘Boğaziçi Hasar Raporu’nu profillerinde paylaştı. Akademisyenler, profil isimlerinde “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

MADDE MADDE SIRALADILAR

Akademisyenlerin raporunda 40 madde yer aldı. Rektör Melih Bulu’nun atanmasından bu yana üniversitede gerçekleşen faaliyetler şöyle sıralandı:

*Bir gecede iki yeni fakülte kuruldu.

*Bir gecede kurulan hukuk fakültesine dışarıdan dekan atandı.

*Atanmış rektör bir gecede kurulan iletişim fakültesine dekan da oldu.

*LGBTi+ öğrenci kulübü kapandı.

*Kadın araştırmaları öğrenci kulübünün odasına girmesi engellendi.

*Cinsel tacizi önleme ofisi fiilen kapatıldı.

*Seçilmiş sosyal bilimler enstitüsü müdürü atanmadı.

*Seçilmiş fen bilimleri enstitüsü müdürü atanmadı.

*Atanmış yönetim senatoda mükerrer oy kullandı.

*Bir gecede kurulan hukuk fakültesine dışarıdan temsilci atandı.

*Üniversite bileşenlerine danışılmadan YADYOK’a müdür atandı.

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