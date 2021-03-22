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Boğaziçili öğrenciler 6 günlük boykot başlattı

AKP'li Melih Bulu’nun üniversiteye rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını yeni öğretim döneminde de sürdüren Boğaziçili öğrenciler, “Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz” diyerek, tutuklu olan altı öğrenci için derslere girmeme kararı aldı. Altı gün sürecek boykot bugün başladı.

Güncellenme: 17:59, 22/03/2021
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Boğaziçili öğrenciler 6 günlük boykot başlattı

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Boğaziçili öğrenciler, tutuklu olan altı arkadaşları için altı günlük boykot ilan etti.

“HOCAM BİZ DERSE GİRMİYORUZ”

“Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz” diyerek 6 günlük boykot başlatan öğrenciler bugün üniversitenin online yapılan derslerine katılarak, “Hocam biz derse girmiyoruz” diyerek durumu protesto etti.

KAMPÜS İÇİNDE ÇADIR KURDULAR

Öte yandan, protesto sürecinde bir araya gelen öğrenci inisiyatiflerinin bazıları boykotun ilk gününde kendilerini tanıtmak için kampüs içinde çadır kurdu.

HOCALARININ YANINDA DURDULAR

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ise rektör atamasını protesto nöbetinin 56’ncısını gerçekleştirdi. Öğretim üyeleri rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto düzenlerken, boykot kararı olarak derslere girmeyen öğrenciler de öğretim üyelerinin yanında durdu.

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Yayınlanma Tarihi:17:58,