Boğaziçili öğrenciler gözaltıları protesto etti, kampüsü terk etmedi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. Üniversitenin Kuzey Kampüsü önünde düzenlenen eylemde 12 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 12 kişinin emniyet ifadeleri tamamlandı. ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlaması yapılan kişilerin yarın savcılığa çıkartılacağı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü içerisinde ise öğrenciler, arkadaşları serbest bırakılana kadar okuldan ayrılmama kararı verdi. Şarkılar, türküler, halaylarla Kuzey Kampüs'te eylemlerini sürdüren öğrenciler, “Neşemizle direnmeye devam ediyoruz” mesajı verdi.

Öğrenciler ile dayanışmak için üniversite önüne giden bazı öğrencilerin de kampüs çevresinde gözaltına alındığı öğrenildi.