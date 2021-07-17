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Boğaziçili öğrencilerden Can Candan’a destek

Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci, ilk icraat olarak akademisyen Can Candan'ın görevine son verdi. Boğaziçi öğrencileri ise hocalarının yanında olduğunu belirterek, "Hiçbir akademisyeni yalnız bırakmayacağız, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" paylaşımında bulundu.

Güncellenme: 09:39, 17/07/2021
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Boğaziçili öğrencilerden Can Candan’a destek

Boğaziçili öğrencilerin kurmuş olduğu ve direnişin ilk gününden itibaren bilgi notları paylaşan Boğaziçi Direnişi isimli sosyal medya hesabından, görevden alınan akademisyen Can Candan’a destek çağrısı yapıldı. O çağrı ise şöyle:

* Vekaleten kayyum atanan Naci İnci’nin ilk icraatlarından biri direnişimizin başından beri bizle olan hocamız Can Candan’ın görevine son vermeye çalışmak oldu. Hiçbir akademisyeni yalnız bırakmayacağız, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! #CanCandanYalnızDeğildir #TümKayyumlarGidecek

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