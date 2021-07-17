Boğaziçili öğrencilerden Can Candan’a destek

Boğaziçili öğrencilerin kurmuş olduğu ve direnişin ilk gününden itibaren bilgi notları paylaşan Boğaziçi Direnişi isimli sosyal medya hesabından, görevden alınan akademisyen Can Candan’a destek çağrısı yapıldı. O çağrı ise şöyle:

* Vekaleten kayyum atanan Naci İnci’nin ilk icraatlarından biri direnişimizin başından beri bizle olan hocamız Can Candan’ın görevine son vermeye çalışmak oldu. Hiçbir akademisyeni yalnız bırakmayacağız, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! #CanCandanYalnızDeğildir #TümKayyumlarGidecek