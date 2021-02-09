Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu’nun yardımcılığını kabul eden Prof. Dr. Naci İnci’ye: Öğrenciler terörist midir?

Boğaziçili öğrenciler, Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestoları rektörlük binası önünde sürdürürken, Bulu'nun yardımcılığını kabul eden Prof. Dr. Naci İnci öğrencilerin yanına geldi. İnci, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları “Biraz müsaade edin” diyerek yanıtsız bıraktı.

“BİR DÜŞÜNEYİM ONDAN SONRA”

Öğrenciler ve İnci arasında yaşanan diyaloglar şu şekilde:

İnci: “Var mı arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey?”

Öğrenciler: “Cevap verecek misiniz?”

İnci: “Bir düşüneyim, ondan sonra…”

Öğrenciler: “Düşünmediniz mi hiç şimdiye kadar?”

“NASIL KABUL ETTİNİZ BU GÖREVİ?”

Öğrenciler: “Hocam bu kadar meslektaşınız, bu kadar yan yana ders verdiğiniz hocalarımız, bu kadar kişi toplanıp bunu protesto ederken siz nasıl kabul ettiniz böyle bir görevi?”

“HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ”

Öğrenciler: “Hocam hakikaten, en başta Fizik bölümünden iki öğrenciniz şu an cezaevindeyken, tutukluyken; burada 51 arkadaşımız yerlerde sürüklenerek, otobüslerde darp edilerek gözaltına alınmışken hiç utanmanız yok mu? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi durup düşünmüyorsunuz, ‘ben bu insanlara arkamı dönüyorum' diye.”

“SİZLERİN ÖĞRENCİLERİ TERÖRİST MİDİR?”

Öğrenciler: “Hocam sizlerin öğrencileri terörist midir?”

“BEN ŞİMDİ BİR TOPLANTIYA YETİŞECEĞİM…”

İnci: “(Gülerek) Çocuklar lütfen… Şöyle yapalım mı; ben şimdi bir toplantıya yetişeceğim, zaten buraya gidip geleceğiz, tekrar konuşalım olur mu?”

“DİNLEYECEĞİNİZ ZAMAN ÖĞRENCİ KALMAYABİLİR…”

Öğrenciler: “Siz dinleyeceğiniz zaman dinlenecek öğrenci kalmayabilir ama…”

“MADEM İDARİ GÖREVDE YER ALMAK İSTİYORDUNUZ…”

Öğrenciler: “Naci hocam bir tek sorum var. Madem böyle bir idari görevde yer almak istiyordunuz, neden daha öncesinde okul içerisinde ‘ben adayım arkadaşlar, benim karşıma çıkacak olan çıksın ama okul içerisinde bu demokratik yollar bozulmasın' diyerek bu görevi almak istemediniz?”

“BANA BİRAZ MÜSAADE EDİN”

İnci: “Arkadaşlar sizi dinleyeceğim, sizinle konuşacağım. Bana biraz müsaade edin.”

“ESKİ BİR HOCAMIZ OLARAK SİZİ İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

Melih Bulu’nun yardımcılığını kabul eden Prof. Dr. Naci İnci'ye eski öğrencileri “istifa” çağrısında bulundu.

“Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü bir grup mezun ve eski araştırma görevlisi” imzasıyla yayınlanan mektupta şu ifadeler yer aldı:

* Çok uzun zamandır üniversitemizin değerlerini ve kültürünü çok iyi bildiğini düşündüğümüz siz hocamızın, bu kültürü yok sayan ve zorla çiğnemeye çalışan birinin yardımcısı olarak yanında duracak olması fikri bile bizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır.

* Eski öğrencileriniz olarak sizi haktan ve doğruluktan yana birisi olarak tanırız. Bölümde ve üniversitede itibarlı birisiniz.

* Biz sizi hala bu şekilde hatırlamak, yıllar boyunca böyle anmak istiyoruz.

* Eski bir hocamız olarak sizi, rektör yardımcılığı görevinden istifaya davet ediyoruz.

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