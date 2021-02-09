Boğaziçili öğrencilerden yaşananlara tepki: Ülkem adına çok üzgünüm

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla eski AKP’li aday Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sosyal medyadan yayımladıkları videoyla, ”Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Öğrenciler videoda tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

Boğaziçi Psikoloji bölümünde okuyan Ekin Derdiyok: “Boğaziçi Psikoloji bölümüne Türkiye yirmincisi olarak girdim. Sinir bilimi alanında uzmanlaşarak Alzheimer ve otizm tedavisi üzerine çalışmak istiyorum. 2 Ocak’tan beri yaşananlar beni Türkiye’de akademik kadroların liyakata göre değil, sadakata göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi İktisat bölümünde okuyan Bengisu Kaynar: “Boğaziçi İktisata Türkiye üçüncüsü olarak girdim. Türkiye’de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi Üniversitesi Politika bölümünde okuyan Halit Demirhan: “Boğaziçi politikaya Türkiye 49’uncusu olarak girdim. Beni yetiştiren hocalarım gibi bir akademisyen olmak ve öğrenci yetiştirmek istiyordum. Son bir ayda üniversitemin maruz kaldıkları bana hayalimi gerçekleştirebilecek Boğaziçi ve Türkiye kalmayabileceğini hissettirdi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Meltem Arslan: “Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliğini ilk bine girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonum doğduğum topraklara yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümü öğrencisi Yusuf Efe: “Ülkemi temsil ettiğim uluslararası fizik olimpiyatlarında Avrupa birincisi oldum. Boğaziçi elektrik-elektronik bölümüne de Türkiye birincisi olarak yerleştim. İleride hayalim Türk akademisinde kalarak yapay zeka alanında öncü çalışmalara imza atmak. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerime karşılık şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Ülkemde artık dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm.”

İMAMOĞLU: SİZİ DİNLİYORUZ VE İSTİYORUZ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da öğrencilerin gelecek kaygılarını anlattığı videoyu paylaşarak “Sizi dinliyoruz ve istiyoruz… Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Türkiye'nin evlatları Türkiye'ye küsemez. Başaracağız, baştan sona kendi üretimimizle Ay'a da Mars'a da gideceğiz. Ben bu ülkenin fikri hür, vicdanı hür gençlerine sonuna kadar güveniyorum” ifadelerini kullandı.