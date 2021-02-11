Boğaziçililer hakkında provokatif çağrı: “Dilini, elini koparacağız”

Emre Kayırlı, kurucusu olduğu İnternette yayın yapan bir haber portalından ve sosyal medya hesabından Boğaziçi eylemlerini hedef alan bir provokatif paylaşımlarda bulundu.

Kayırlı, internet sitesindeki “Boğaziçi eylemleri nasıl biter biliyor musunuz” başlıklı yazısında öğrencilerin eğitim hayatına son vermesini, devlet memuru gibi işlerden men edilmesini, banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulmasını, aynı gün içinde de tutuklanmasını istedi.

“ELİNİ KIRACAĞIZ, DİLİNİ KOPARACAĞIZ”

Kayırlı sosyal medya hesabından ise öğrencileri tehdit ederek, “Her şey bir yana 15 bin kişilik üniversiteyi 3-5 lutiler ve putiler mi temsil ediyor? Haydi gidiyoruz polislerle omuz omuza duracağız, dil uzatanın dilini koparacağız, el kaldıranın elini kıracağız desem kaç kişi benimle gelir? Emir gelirse sayımızı bileyim?” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM VE SOYLU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski başbakan Binali Yıldırım ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Kayırlı’nın diğer gönderilerinde de silah ile verdiği pozlar dikkat çekiyor.