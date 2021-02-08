Boğaziçi’nde asıl amaç yine rant ve para mı?

Boğaziçi Üniversitesi'nin Polonezköy'de inşa edilecek yeni kampüse taşınacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Rektörlük, “İddialar doğru değil” dedi. Üniversitenin 1.672.106 m2'lik arazisinin değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtilirken, iddiaları değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise şunları söyledi:

MEVCUT KİŞİ BİR FİGÜR: Kanaatimce mevcut kişi, mayınlı araziyi temizlemek için kamuoyunun önüne atılan bir figür. Tüm bu kavga gürültü bittiğinde gerekli tüm tasfiyeler yapıldıktan sonra, zaten yetersiz biri olan bu şahsın yerine görece daha kabul edilebilir ve popüler biri getirilecektir.

O ARAZİ KABUSLARI OLUR: Hikayenin sonunda Boğaziçi Üniversitesi, şimdiki yerinden güya daha modern bir kampüse mi taşınacak? Nihai amaç her zaman olduğu gibi rant ve para mı? Ve umarım olmaz ama şimdiden birilerinin rüyalarını süsleyen sözlerin verildiği, dünyanın bu en değerli arazisi onların kabusu olur. Planları önceden açık edildiği ve hakikatli sorulara muhatap kaldığı için hırçınlaşan bir iktidarla karşı karşıyayız.