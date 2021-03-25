Boğaziçi’nde gerginlik! Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar bugün de devam etti. ‘Boğaziçi Direniyor' isimli sosyal medya hesabı, üniversitenin Kuzey Kampüsü önünde dört öğrencinin LGBTİ+ bayrak gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını ileri sürdü, Kuzey Kampüsü önünde yoğun polis ablukası olduğunu belirtti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

O anların görüntülerini de paylaşan hesap, polisin, kampüs önünde bir araya gelen öğrencilere müdahalede bulunduğunu söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde gözaltına alınanlarla polis arasında arbede yaşandığı görüldü.