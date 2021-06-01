Boğaziçi’nde kapıya yeniden kilit vuruldu! İki öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protestoları devam ederken, öğrencilere destek verdiği gerekçesiyle üniversitede yarı zamanlı eğitimci Feyzi Erçin’in görevine son verildi.

Bu durumu protesto etmek isteyen öğrenciler dün akşam Güney kampüste çadır kurdu. Ancak, öğrencilerin bu eylemi sonlandırılarak kampüsten çıkarıldı.

Bugün de Güney Kampüsü'ne girmek isteyen öğrenciler kapılara kilit vurularak içeriye alınmadı. Bu durumu protesto eden iki öğrencinin özel güvenlik görevlilerince yumruklandığı iddia edildi. Polisin de gözaltına aldığı belirtilen iki öğrencinin daha sonra serbest bıraktığı öğrenildi.