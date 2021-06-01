Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Boğaziçi’nde kapıya yeniden kilit vuruldu! İki öğrenci gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ne yarı zamanlı eğitimci olarak görev yapan Feyzi Erçin'in görevine son verilmesini protesto eden öğrenciler kapılara kilit vurularak kampüse alınmadı. Okulun güney kapsında özel güvenlik görevlilerince yumruklan iki öğrenci ise polis tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 14:01, 01/06/2021
HaberlerGündem

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Melih Bulu’ya yönelik öğrenci ve akademisyenlerin protestoları devam ederken, öğrencilere destek verdiği gerekçesiyle üniversitede yarı zamanlı eğitimci Feyzi Erçin’in görevine son verildi.

Bu durumu protesto etmek isteyen öğrenciler dün akşam Güney kampüste çadır kurdu. Ancak, öğrencilerin bu eylemi sonlandırılarak kampüsten çıkarıldı.

Bugün de Güney Kampüsü'ne girmek isteyen öğrenciler kapılara kilit vurularak içeriye alınmadı. Bu durumu protesto eden iki öğrencinin özel güvenlik görevlilerince yumruklandığı iddia edildi. Polisin de gözaltına aldığı belirtilen iki öğrencinin daha sonra serbest bıraktığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci Polis protesto
Yayınlanma Tarihi:13:49,