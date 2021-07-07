Boğazına basılarak gözaltına alınan foto muhabirine TGC’nin 2021 Basın Özgürlüğü Ödülü

2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde toplandı.

KİŞİ DALINDA TOLGA ŞARDAN VE BÜLENT KILIÇ’A ÖDÜL

Seçici Kurul tarafından ödüle hak kazanan T24 yazarı Tolga Şardan için ‘iktidarın karartma uygulamaya çalıştığı adliye haberciliği alanında okuru haberle buluşturma çabası nedeniyle’ ödüle değer görüldüğü kaydedildi.

Fransız Haber Ajansı- foto muhabiri Bülent Kılıç için de, ‘Bin bir güçlükle, can güvenliğinin ihlal edilmesi pahasına, tüm engellemelere rağmen gazetecilik görevini yapmaya devam eden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına ödüle değer bulunduğu’ vurgulandı.

TTB VE BOĞAZİÇİ DİRENİŞİNE ÖDÜL

Kurum dalında “Halkın haber ve bilgi alma, gerçekleri öğrenme, ifade özgürlüğünü kullanma, akademik özerklik, sağlık ve eğitim hakkını savunmak konusundaki mücadeleleri dolayısıyla” Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenlerinin ödüllendirilmelerine karar verildi.

SEÇİCİ KURULDA GÖREV ALANLAR

Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu’nda bu yıl; Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Altan Öymen(TGC Kıdemli Üyelerinden- TGC Onur Kurulu Başkanı –Yazar), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu (İletişim Profesörü), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz- (T24 Yazarı-Ödülü daha önce kazananları temsilen), Turgay Olcayto (TGC Başkanı) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye Merkezi Başkanı) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığı'na Altan Öymen, yazmanlığına Sibel Güneş seçildi.

Ödüller her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz'da veriliyor. Bu yıl 24 Temmuz Kurban Bayramı tatili ile birleştiği için ödül töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.