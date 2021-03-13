‘Bolca alkış, takdir alıyoruz ama derdimizi duyan yok’

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ’14 Mart Tıp Bayramı’ nedeniyle bir mesaj yayınladı. Durmuş, “Fedakar sağlık çalışanları bir Tıp Bayramına daha hüzünle girmenin burukluğunu yaşıyor. Bir yanda pandemi kaynaklı ağır iş yükü, ekstra sorunlar ve can kayıpları, diğer yanda yıllara sari çözüm bekleyen kronik meseleler…” dedi

Semih Durmuş, mesajında, “2021 yılı Sağlık Çalışanları Yılı ilan edildi ancak sorun ve beklentilerinin çözümüne dair henüz bir ümit ışığı görebilmiş değiller. Buna karşın bolca alkış, bir o kadar takdir ve teşekkür alıyorlar” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının sesinin bir türlü duyulmadığını kaydeden Durmuş, “Sorunları çözüme kavuşturulmuyor, yüzleri güldürülmüyor. Örneğin, hakkaniyetsiz ve adaletsiz döner sermaye sistemi son bulsun istiyorlar. Can yakan, alın terini yok sayan bu sistemin yerine, ödemelerin hastane bütçesinden değil, merkezi bütçeden karşılandığı yeni bir modele geçilmesini istiyorlar. Bu sayede gelirlerinin, hastanelerin gelirlerine bağlı olmaktan çıkacağını çok iyi biliyorlar. Bu durum aynı zamanda haksız ücret dağılımının son bulması demektir” şeklinde konuştu.

“NÖBET ÜCRETLERİ ARTIRILSIN”

Durmuş, sağlık çalışanlarının sözleşmeli istihdam modeline son verilmesini istediklerini kaydederek şöyle konuştu: “Çünkü aynı iş yerinde aynı işi yapıp da birbirlerinden çok farklı mali, özlük ve sosyal haklara sahip olmak kabul edilecek bir durum değildir. Nöbet ücretleri artırılsın istiyorlar. Çünkü sağlık çalışanları nöbete kaldıklarında, normal mesai ücretinden daha düşük ücret alıyor. Oysa diğer kamu çalışanlarında tersi bir durum söz konusu. Sağlık emekçileri, üçüncü sınıf kamu çalışanı değildir. Hayat kurtarmakla yükümlü oldukları unutulmamalıdır. Sağlık çalışanlarının ağır iş yükü altında öteden beri ezildikleri bilinmiyor değil”

“ARTIK ŞİDDET KURBANI OLMAK İSTEMİYORUZ”

Durmuş, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yükünün arttığını belirterek şöyle devam etti:

“AB ülkeleriyle kıyaslandığında, ülkemizde normal koşullarda bir hemşire dört hemşirenin yaptığı işi yapıyor. Benzer durum diğer branşlarda çalışanlar için de geçerli.

Sağlık, risk payı çok yüksek bir meslek olduğu için idare, hatalı uygulamalar karşısında sorumluluğu çalışana yükleyerek görevini yapmış olmaz. İdareye düşen, her türlü sorun karşısında çalışanını mağdur etmemek, sahip çıkmaktır.

Tüm bunların yanı sıra sağlık çalışanları artık şiddet kurbanı olmak istemiyor. Çünkü şiddet sadece mağduru etkilemiyor; göreni, duyanı kısacası tüm çalışanları doğrudan etkiliyor, travmalara neden oluyor, korkutuyor, sindiriyor.

Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının daha pek çok sorunu var. Bu sorunlarla yaşamayı, bu sorunlara alışmayı, bu sorunların gölgesinde kutsal mesleklerini ifa etmeyi istemiyorlar.

Mesleklerini severek yapmalarının yanında bayramlarını bayram gibi kutlamak ve hayatlarını müreffeh bir şekilde sürdürmek istiyorlar. Tüm bunları sağlık çalışanlarına çok görmemek gerekir. Sağlık çalışanları bayramın en güzelini en iyisini hak ediyor.”

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